Лапид назвал главное условие «хорошей» сделки с Ираном

Лапид сказал, что он «проинструктировал ЦАХАЛ и Моссад быть готовыми защищать безопасность Израиля при любом сценарии».

Премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил в воскресенье, что США не смогут подписать хорошее соглашение с Ираном без реальной военной угрозы.

Мировые державы «должны заставить Иран подписать гораздо лучшее соглашение», сказал Лапид. «Такое соглашение может быть достигнуто только при реальной военной угрозе, чтобы иранцы понимали, что им придется заплатить высокую цену за свою непокорность», — добавил премьер на брифинге.

Лапид отметил, что презентация США противобункерных бомб, способных атаковать подземные ядерные объекты Ирана, побудила Тегеран подписать первоначальное ядерное соглашение в 2015 году.

Лапид сказал, что хорошая сделка — эта та сделка, которая была бы намного длиннее и «у нее не было бы конечной даты»; он добавил также, что сделка была бы надежнее и сильнее, если бы «надзор был бы более жестким и если бы сделка также касалась иранской программы баллистических ракет и ее участия в терроризме на Ближнем Востоке». Комментарии премьер-министра на брифинге для прессы прозвучали после встречи министра обороны Бени Ганца с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в пятницу. Ганц сказал Салливану, что США должны предложить жизнеспособный военный вариант нападения на Иран даже после того, как будет достигнута ядерная сделка, и что этот вариант будет сильным сдерживающим фактором против Ирана, если он захочет нарушить соглашение или разрабатывать ядерное оружие, когда истечет срок его действия.

Лапид сказал, что он «проинструктировал ЦАХАЛ и Моссад быть готовыми защищать безопасность Израиля при любом сценарии; американцы это понимают, и мир это понимает».

Он повторил, что Израиль не является участником сделки с Ираном и не зависит от решений мировых держав, и что никакое соглашение между ними не ограничит действия Израиля против ядерной программы Исламской Республики.

Лапид защитил подход своего правительства к США, заявив, что он не хочет наносить ущерб стратегическим связям Иерусалима с Вашингтоном и стремится обеспечить, чтобы американцы, по крайней мере, прислушивались к тому, что Израиль говорит по этому вопросу.

Ранее «Курсор» писал, что в разведке заявили о необходимости готовиться к военной конфронтации с Ираном.