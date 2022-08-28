В разведке заявили о необходимости готовиться к военной конфронтации с Ираном

Высокопоставленные чиновники разведки, вышедшие в отставку, выступили с предупреждением о последствиях ядерного соглашения. «США не смогут помешать Ирану получить ядерную бомбу», — заявили они.

Бывшие чиновники, занимавшие высокопоставленные должности в разведке, предупредили, что необходимо как можно скорее подготовиться к возможной военной конфронтации с Ираном или поддерживаемыми им организациями в свете формирующегося ядерного соглашения между ним и крупными державами.

Амос Гилад, бывший глава отдела политической безопасности Министерства обороны, и Яаков Амидрор, бывший глава Совета национальной безопасности, заявили, что любая попытка повлиять на предотвращение ядерного соглашения безнадежна, поэтому Израиль должен быть готов к возможности военных действий, чтобы предотвратить опасность со стороны Ирана.

«Иранская угроза является серьезной стратегической угрозой Государству Израиль. Необходимо понимать, что это не просто мнение: иранцы прилагают огромные усилия, чтобы стать обладателями очень угрожающих возможностей», — завили они.

Согласно оценкам, в Ливане имеется 150 000 ракет, нацеленных на Израиль, и это ракеты большой дальности, считает Гилад.

«Это невыгодное соглашение для нас, и хорошо, что Израиль сказал, что не поддерживает его», — заявил Амидрор.

«Дипломатические возможности исчерпаны после того, как США решили добиваться соглашения практически любой ценой. Я не вижу никакого способа, кроме силового, чтобы убедить иранцев. Нам необходимо убедиться, что мы готовы к военному варианту», — предупредил Амидрор.

Гилад также уверен, что это соглашение, но США заключат договор с нами или без нас: «Мы должны понимать, что не можем атаковать Иран без согласования с США. Поэтому нужен острый диалог с США, но не публично».

«Если у Ирана появится ядерная бомба, — считают чиновники, — они будут терроризировать весь Ближний Восток, и весь регион может скатиться в ядерную гонку. Наше преимущество в том, что у нас имидж обладающих стратегическим потенциалом, и нас могут увидеть в совершенно ином свете на ядерном Ближнем Востоке».

Гилад и Амидрор уверены, что необходимо немедленно развивать передовые военные возможности. «Нам необходимо наращивать военную мощь на основе наших возможностей и американской помощи. Мы можем оказаться в конфликте с Ливаном уже в следующем месяце, и поэтому нам нужна массированная защита страны и максимальное расширение связей с арабскими странами».

При этом беспокойство бывших разведчиков вызывает то, что сейчас все заняты предвыборными кампаниями и тратой миллиардов шекелей вместо того, чтобы сосредоточиться на реальной угрозе.

Бригадный генерал (в отставке) Йосси Копервассер также заявил: «Несмотря на заявления Соединенных Штатов, что они не позволят Ирану приобрести ядерное оружие, на данном этапе они уже не смогут предотвратить это — Иран будет слишком близок к цели».

Ранее «Курсор» писал, что нужен план нападения на Иран: о чем говорил Ганц с помощником Байдена.

Также мы сообщали, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.