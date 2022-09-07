Лапид о давлении США: Никто не будет диктовать нам наши правила ведения боя

20:25, Сегодня
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Фото: Tomer Neuberg/FLASH90

Премьер-министр Яир Лапид отверг попытки давления на Израиль со стороны США, которые направлены на пересмотр правил ведения боевых действий, что происходит после расследования убийства американо-палестинской журналистки Абу Акле.

Лапид во время выступления на церемонии выпуска офицеров военно-морского флота на военно-морской базе в Хайфе сказал, что ему известно о призывах «к судебному преследованию солдат ЦАХАЛа».

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Я слышу призывы изменить наши правила взаимодействия. Израиль выразил сожаление по поводу ее (Абу Акле – ред.) смерти. Это была трагедия, которая произошла в результате инцидента, когда противник подвергся сильному огню. Армия обороны Израиля никогда не стреляет преднамеренно в невинных людей. Мы глубоко привержены свободе прессы и некоторым из самых строгих правил поведения в мире», – заявил премьер-министр.

Тем не менее Лапид утверждает, что не допустит преследования в судебном порядке солдата ЦАХАЛа, защищающегося от огня террористов, «только для того, чтобы получить аплодисменты из-за рубежа».

«Никто не будет диктовать нам наши правила ведения боя, когда мы боремся за свою жизнь. Наши солдаты пользуются полной поддержкой правительства Израиля и народа Израиля», – добавил он.

Отметим, что во вторник, 6 сентября, заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что американская сторона продолжит давить на Израиль, чтобы он тщательно пересмотрел «свою политику и практику в отношении правил ведения боевых действий и рассмотрел дополнительные шаги для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, защиты журналистов и предотвращения подобных трагедий в будущее».

Это произошло после обнародования ЦАХАЛом результатов расследования гибели американо-палестинской журналистки Ширин Абу-Акле. Там утверждается, что с большой долей вероятности ее непреднамеренно застрелил израильский военнослужащий, но это не единственная версия.

Ранее мы сообщали, что Лапид, стоя возле истребителя F-35, предупредил Иран, что Израиль не прекратит действовать «против тех, кто стремится причинить нам вред».

Также «Курсор» рассказывал, что США не будет «связывать руки Израилю, если ему нужно защищаться«.

 

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Автор материала:
Рами Мадрих
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