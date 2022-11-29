Лапид обратился с призывом к более чем 50 главам государств

Премьер-министр Израиля Яир Лапид обратился вчера к главам 50 государств с письмом, чтобы предотвратить голосование в Организации Объединенных Наций, направленное на запрос рекомендаций Международного суда ООН по израильско-палестинскому конфликту.

«Уже давно принято, что статус спорной территории будет предметом прямых переговоров между Израилем и палестинцами, — написал Лапид в письме. — Одностороннее изменение такой политики будет иметь пагубные последствия для всего региона».

В письме премьер-министр добавил, что, если попытка предотвратить голосование в ООН не увенчается успехом, он ожидает, что друзья Израиля поддержат его и проголосуют против этого решения.

Напомним, что четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН во время голосования 11 ноября одобрил предложение Палестины о направлении в Гаагский суд запроса о «длительной оккупации, заселении и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года».

Ранее Курсор писал, что в ООН выступили с жестким заявлением в отношении Ирана.