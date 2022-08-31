Лапид обсудил с Байденом вопрос ядерной сделки с Ираном

Премьер-министр Израиля Яир Лапид провел телефонную беседу с американским лидером Джо Байденом, в ходе которой они обсудили повторное заключение ядерной сделки с Ираном.

В среду, 31 августа, премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент США Джо Байденом провели «долгие переговоры», в ходе которых основное внимание уделили вопросу ядерного соглашения с Ираном.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

В офисе Лапида подчеркнули, что разговор также был посвящен различным усилиям по «прекращению продвижения Ирана к созданию ядерного оружия» и террористической деятельности Ирана на Ближнем Востоке и за его пределами.

Отметим, что в последние дни представители израильского и американского руководства проводили частые консультации по поводу предстоящего подписания обновленной ядерной сделки между США и Ираном.

«Курсор» писал ранее, что премьер-министр Израиля Яир Лапид предупредил в воскресенье, что США не смогут подписать хорошее соглашение с Ираном без реальной военной угрозы.

Еще мы писали, что премьер-министр Яир Лапид заявил, что израильское давление на США в связи с иранской сделкой уже принесло свои плоды. Премьер-министр повторил, что сделка в нынешнем виде – «плохая сделка». Однако, израильское правительство не вступает в публичную конфронтацию с американцами и предпочитает «диалог и сотрудничество», потому что этот метод может принести более весомые результаты.