Лапид: давление Израиля на сделку с Ираном дало положительный результат

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что израильское давление на США в связи с иранской сделкой уже принесло свои плоды.

По словам Лапида, «американцы приняли значительную часть поправок в проект соглашения с Ираном, которых мы добивались».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Лапид утверждает, что это «долгожданное изменение», а также что диалог с администрацией США Джо Байдена идет продуктивно и будет продолжаться. Премьер-министр повторил, что сделка в нынешнем виде – «плохая сделка». Однако, израильское правительство не вступает в публичную конфронтацию с американцами и предпочитает «диалог и сотрудничество», потому что этот метод может принести более весомые результаты.

Политик отметил, что на этой неделе Израиль приложил интенсивные усилия, направленные на переговоры, которые приблизили заключение сделки между Тегераном и мировыми государствами. В частности, речь идет о поездке в округ Колумбия советника по национальной безопасности Израиля Эяля Хулата для «очень интенсивных обсуждений» по этому вопросу. Также это касается визита министра обороны Бени Ганца в США.

По оценкам дипломатов, подписание соглашения с Ираном «близко, как никогда», а потому Израиль желает, чтобы США заняли максимально жесткую позицию. Также отмечается, что в последнее время опасения касаемо существенных уступок Тегерану от Вашингтона ослабели.

К слову, Яир Лапид не смог договориться о разговоре с Джо Байденом касаемо иранской ядерной сделки, потому что президент США в отпуске.

Кроме этого «Курсор» сообщал, что бывший премьер-министр Биньямин Негатиниягу раскритиковал новую сделку с Ираном и заявил, что она «бросает тень на нашу безопасность и будущее».

Также недавно дипломаты западных стран сообщили, что Иран поможет россии* обходить санкции Запада.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!