У Лапида озвучили позицию на фоне скандала о передаче оружия ПА

Лапид утверждает, что предыдущее правительство не одобряло передачу оружия ПА.

Окружение лидера оппозиции Яира Лапида заявило, что утверждение о том, что передача оружия и транспортных средств Палестинской автономии была одобрена во время правления предыдущего правительства, не имеет под собой оснований.

Об этом представители Лапида сказали газете «Исраэль Хайом».

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, комментируя обвинения в том, что он одобрил передачу оружия, заявил: «Фейковым новостям нет предела, поэтому вот факты: с момента формирования этого правительства оно не передало ни одного оружия, ни одного, в Палестинскую автономию”.

«Что мы действительно сделали, так это выполнили решение министра обороны Бени Ганца (в правительстве Беннета-Лапида), принятое в январе 2022 года, о передаче некоторого количества бронетехники для замены другой устаревшей бронетехники. Иногда фейковые новости не защищены, и хорошо, что мы эту ложь разоблачаем», — заявил премьер.

Тем временем два палестинских чиновника подтвердили газете «Исраэль Хайом», что военные инструменты и оружие были переправлены Палестинской автономии по суше через Иорданию. Один из источников сообщил, что также были собаки-обнаружители взрывчатых веществ, а также средства разгона демонстраций, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Он также добавил, что этот шаг был сделан в рамках региональной встречи в Шарм-эль-Шейхе, где палестинцы обсуждали с представителями американской и израильской делегаций способы предотвращения эскалации на территориях Иудеи и Самарии.