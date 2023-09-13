Галант отреагировал на сообщения передаче оружия Палестинской автономии

Галант заявил, что не одобрял передачу оружия Палестинской автономии.

Министр обороны Йоав Галант заявил сегодня в среду, что с момента его вступления в должность «передача летального оружия или другого оружия Палестинской администрации не была одобрена».

Министр добавил, что "любая попытка представить вещи по-другому является ложью и грехом против истины".

Курсор ранее сообщал, что Смотрич выступил с неожиданным обвинением в адрес Нетаниягу из-за скандала с оружием для ПА.

Позже Бен-Гвир публично пригрозил Нетаниягу.

Курсор также писал, что Галант заявил, что в 20 км от границы с Израилем Иран строит опасный объект