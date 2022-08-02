Лапид объявил об историческом соглашении: что получат репатрианты из Румынии

Историческое соглашение: репатрианты из Румынии, пережившие Холокост, будут иметь право на пособие от Румынии.

Премьер-министр Яир Лапид и министр социального равенства Мерав Коэн объявили в понедельник об историческом соглашении между Управлением по делам переживших Холокост и румынским институтомнационального страхования. Сообщается, что пережившие Холокост граждане Израиля будут признаны имеющими право на получение ежемесячного пособия от Румынии за преследования в годы Холокоста.

Кроме того, соглашение призвано урегулировать принятый способ подачи соответствующих претензий.

Премьер-министр Яир Лапид («Еш Атид») сказал: «Для меня, сына пережившего Катастрофу, это волнующий момент.Государство Израиль обязано делать все возможное, чтобы каждый, кто выжил в Холокосте, мог жить достойно в еврейской стране. Сегодня мы устраняем многолетнюю несправедливость. Это наша главная обязанность как общества — сделать так, чтобы оставшиеся в живых прожили остаток своей жизни как можно лучше. Я также благодарен министру социального равенства Мерав Коэн и всем, кто участвовал в подготовке соглашения«.

Министр социального равенства Мерав Коэн («Еш Атид») добавила: «У нас осталось не так уж много лет, чтобы исполнить свой долг перед пережившими Катастрофу. Поэтому мы относимся к нашей работе как к священной миссии. Нужно успеть позаботиться о том, чтобы выжившие не испытывали экономических проблем и получали от государства как можно больше услуг. В течение последнего года нам удалось заключить соглашения о пособиях с несколькими государствами, результатом которых стали дополнительные сотни миллионов шекелей, которые будут переведены на счета переживших Катастрофу. Кроме того, государство ассигновало 300 млн шекелей на увеличение социальных пособий для самых бедных граждан, переживших Холокост. Эти шаги привели к тому, что некоторые пережившие Холокост увеличили свой ежемесячный доход на тысячи шекелей. Мы продолжим изо всех сил работать для переживших Холокост и всех пожилых людей в Израиле«.

Подписанию соглашения предшествовали двухлетние переговоры, в которых принимала участие совместная группа представителей Министерства социального равенства, Управления по делам лиц, переживших Холокост и Министерства иностранных дел.

Стороны договорились о том, что основанием для запроса о выплате пособия будет служить свидетельство о преследованиях (אישורי נרדפות), выданное Управлением по правам переживших Холокост в Израиле.

Соглашение также устанавливает процедуру подачи и рассмотрения заявлений о выплате пенсий.

Было также согласовано, что для содействия решению бюрократических проблем при осуществлении прав министерство иностранных дел и министерство социального равенства договорились о методах, в соответствии с которыми будет происходить выдача апостиля, заверяющего свидетельство о преследованиях, без обращения заявителя в министерство иностранных дел. При этом сбор за апостиль установлен в пониженном размере, он составит 35 шекелей.

Кроме того, в той мере, в какой потребуются дополнительные бюрократические услуги, министерство организует помощь волонтеров.

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