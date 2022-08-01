Из больницы Ихилов украли парики для онкобольных

Рыночная стоимость парика может составлять от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч шекелей. Скандал прокомментировал заведующий онкологическим отделением.

Из больницы «Ихилов» в Тель-Авиве украли более 10 париков. Их ранее пожертвовали парикмахерские и частные лица пациенткам, которые лечатся в онкологическом отделении.

Инцидент прокомментировал заведующий отделением онкологии больницы «Ихилов» профессор Идо. Он заявил, что никогда не представлял себе такой ситуации. Он призвал всех, кто может пожертвовать парики пациентам, сделать это.

«Мы никогда не представляли себе такую ситуацию, чтобы парики, которые пожертвовали выздоровевшие пациентки, исчезли из парикмахерской», — сказал врач.

Отметим, что стоимость одного такого парика может достигать десятки тысяч шекелей.

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