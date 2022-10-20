Лапид ответил, когда добровольно уйдет в отставку

Политик рассказал, рада ли его супруга тому, что он стал премьер-министром.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид ответил на вопрос, сколько лет он пробудет на своем посту, если продолжит побеждать на выборах, прежде чем добровольно уйти в отставку.

Об этом политик рассказал в интервью Алексею С. Железнову-Авни.

Лапиду напомнили о его предыдущих заявлениях о необходимости ограничить в Израиле срок полномочий премьер-министра. По словам премьер-министра, если «Еш Атид» будет большой и сильной партией, то правительство сможет принять ограничения сроков полномочий премьер-министра и в следующий раз пойти на выборы только через 4 года.

«После двух полных сроков я уйду с должности. Ни один человек, каким бы успешным он ни был, не является незаменимым. Ответственный лидер понимает это и заботится о том, чтобы вырастить новое поколение лидеров, которые будут управлять страной после него. Я это обещаю», – добавил Лапид.

Помимо этого, у чиновника спросили, рада ли его жена тому обстоятельству, что он стал премьер-министром. По словам Лапида, ему супруга и дети рады, но в свете этого он стал проводить меньше времени с семьей. Однако, родственники понимают, что политик делает то, во что «верит всем сердцем».

«Они любят страну так же сильно, как и я, и радуются тому, что наше правительство делает, в частности, для людей с ограниченными возможностями, для солдат, для пожилых и для личной безопасности граждан», – признался Лапид.

Также Алексей С. Железнов-Авни спросил у политика, какой вопрос он хотел бы задать самому себе, будь он журналистом. Премьер-министр ответил, что поинтересовался бы главными достижениями в политике за 10-летний период.

Как считаем сам Лапид, наибольший успех – принятие решения о предоставлении бесплатных лекарств пережившим Холокост и продвижение закона для людей с ограниченными возможностями. Благодаря ему они смогли интегрироваться в общество и вести более счастливую и полноценную жизнь.

Ранее Лапид рассказал, что будет делать его правительство в случае победы на выборах.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид поделился своим мнением о войне в Украине.