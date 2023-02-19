Можем договориться: Герцог сделал новое заявление о судебной реформе

По словам президента, он провел переговоры со всеми сторонами «с целью сделать все для достижения переговоров и соглашений».

Договоренности относительно судебной реформы могут быть достигнуты в ближайшее время.

Об этом в воскресенье, 19 февраля, заявил президент Ицхак Герцог, информирует портал inn.co.il.

По его словам, за последнюю неделю он провел переговоры со всеми сторонами «с целью сделать все для достижения переговоров и соглашений».

«Из всех разговоров следует, что на основе тех принципов, которые я предложил на прошлой неделе, договоренности могут быть достигнуты в относительно короткие сроки. Даже за несколько дней. Не годы и не месяцы», — сказал Герцог.

Как сказал глава государства, «однозначно заявляю, исходя из своего опыта и своей позиции: мы можем договориться».

«Мы все слышим голоса общественности, требующие диалога, голоса, жаждущие ответственности, голоса, просящие протянуть руку помощи. Мы не должны отказываться от израильского единства, мы не должны отказываться от еврейского демократического государства», — подытожил Герцог.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением относительно судебной реформы. Герцог заявил, что «мы находимся на грани конституционного и социального коллапса. В таких крайних случаях, как некоторые из моих предшественников, я не стану стоять в стороне».

Ранее Курсор информировал о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

До этого наша редакция писала, что Смотрич высказался о протестующих против судебной реформы. По словам министра финансов, он «не готов жить в стране со слабой системой правосудия».