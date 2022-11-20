Лапид сделал заявление на последнем заседании кабинета министров

«Мы вернемся в этот зал раньше, чем вы думаете», — сказал он.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид выступил сегодня утром на последнем заседании кабинета министров, которое он возглавлял.

«Это последнее заседание 36-го правительства Государства Израиль. Это правительство, которое пережило немало политических бурь, но самое главное — это правительство, которое много работало для Государства Израиль и для граждан Израиль», — сказал Лапид.

«Мои коллеги-министры, для меня было честью служить этой стране и ее гражданам вместе с вами. Мы вернемся в этот зал раньше, чем вы думаете», — заявил он.

Он похвалил бывшего премьер-министра Нафтали Беннета, который отсутствовал на заседании кабинета министров, за его руководство в течение первого года правления. «Относительно короткого периода пребывания этого правительства у власти — всего полтора года — список достижений этого правительства является экстраординарным. Под руководством моего предшественника Нафтали Беннета правительство вытащило нас из коронавирусного кризиса без каких-либо блокировок», — сказал он.

«За короткое время своего пребывания это правительство приняло 1613 решений, во всех сферах жизни — все на благо граждан Израиля. Мы не действовали только от имени тех, кто нас избрал. Мы не работали только для нашего блока или лагерь», — добавил Лапид.

«Мы спасли страну от экономического кризиса. Мы приняли государственный бюджет после более чем трехлетнего отсутствия такового. Мы сократили дефицит и безработицу до показателей, которые являются одними из самых низких в истории страны. Мы увеличили заработную плату солдатам на 50%», — продолжил он.

Говоря о проблемах безопасности, которые преследовали правительство в 2022 году, Лапид сказал: «В ходе операции «Рассвет» мы нанесли тяжелый удар по «Исламскому джихаду» в Газе и ликвидировали его лидеров, при этом ни один израильтянин не пострадал. В ходе «Волнореза» в Иудее и Самарии мы демонтировали инфраструктуру террористической организации «Логово Льва» и предотвратили сотни терактов».

Он также сказал, что Израиль неустанно работал над борьбой с иранской угрозой, как в ядерной проблеме, так и против иранского терроризма. «Работая точно и ловко вместе с нашим демократическим правительством, мы предотвратили возобновление ядерного соглашения с Ираном. Мы действовали против иранской террористической инфраструктуры повсюду, в том числе очень далеко от границ Израиля», — сказал он.

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