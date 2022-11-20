Нетаниягу прокомментировал разногласия с Байденом

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу преуменьшил свои разногласия с президентом США Джо Байденом и подчеркнул свою многолетнюю дружбу с нынешним лидером Демократической партии во время субботнего обращения к сотням евреев-республиканцев.

Интервью в прямом эфире на ежегодном съезде лидеров Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе подкрепило утверждения критиков о том, что Нетаниягу отдает приоритет связям Иерусалима с республиканцами, а не демократами.

Но Нетаниягу воспользовался возможностью, чтобы отметить свое уважение и признательность как бывшему президенту США Бараку Обаме, так и Байдену, а также подчеркнул важность сохранения двухпартийной поддержки еврейского государства в Вашингтоне.

На вопрос о его отношениях с Байденом Нетаниягу сказал, что они дружат уже 40 лет с тех пор, как он был заместителем главы миссии в посольстве Израиля в Вашингтоне, а Байден был молодым сенатором.

«С тех пор мы легко подружились», — сказал Нетаниягу.

«Хотя мы расходимся во мнениях по некоторым вопросам… Это разногласия внутри мишпухи — внутри семьи, — пошутил Нетаниягу. — Я имел честь иметь дело с несколькими американскими президентами, и я могу сказать вам, что, несмотря на то, что время от времени возникали разногласия с президентами-республиканцами и демократами, я ценил постоянство американо-израильского союза».

Ранее Курсор писао, что официальный представитель США призвал Израиль укрепить ПА.