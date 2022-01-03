Лапид: переговоры в Вене не принесут хороших результатов для Израиля

Министр иностранных дел Яир Лапид заявил в понедельник, что переговоры о возвращении Ирана к соблюдению его ядерной сделки с мировыми державами не приведут к хорошему результату для нашей страны, но Израиль пытается уменьшить ущерб.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Мы с премьер-министром, министром обороны сказали, что не против каких-либо соглашений, ведь удачная сделка — это хорошо», — сказал Лапид на брифинге для прессы. «Сейчас идет интенсивная дискуссия о том, что влечет за собой выгодная сделка».
По его прогнозам, эти обсуждения принесут Израилю «много маленьких достижений, но не большого».
Лапид сказал, что Израилю удалось привлечь внимание мира к иранской ядерной угрозе и переговорам.
«Вначале [американцы действовали] так:« Давайте покончим с этим и перейдем к действительно важному делу — Китаю », — сказал Лапид. «Но сейчас это центральный вопрос ».
Лапид был уверен, что другие участники переговоров — Великобритания, Франция и Германия, а также Россия и Китай — серьезно относятся к позиции Израиля.
«Мы чувствуем, что в некоторой степени нам удалось заставить мир нас слушать», — сказал он.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Иран утверждает, что на ядерных переговорах наблюдается «удовлетворительный» прогресс.
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