Лапид: переговоры в Вене не принесут хороших результатов для Израиля

«Мы с премьер-министром, министром обороны сказали, что не против каких-либо соглашений, ведь удачная сделка — это хорошо», — сказал Лапид на брифинге для прессы. «Сейчас идет интенсивная дискуссия о том, что влечет за собой выгодная сделка».

Лапид сказал, что Израилю удалось привлечь внимание мира к иранской ядерной угрозе и переговорам.

По его прогнозам, эти обсуждения принесут Израилю «много маленьких достижений, но не большого».

«Вначале [американцы действовали] так:« Давайте покончим с этим и перейдем к действительно важному делу — Китаю », — сказал Лапид. «Но сейчас это центральный вопрос ».

Лапид был уверен, что другие участники переговоров — Великобритания, Франция и Германия, а также Россия и Китай — серьезно относятся к позиции Израиля.

«Мы чувствуем, что в некоторой степени нам удалось заставить мир нас слушать», — сказал он.