Лапид поблагодарил президента США за поздравление

09:37, Сегодня
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Фото: canva.com

Во время приветственного поздравления в честь вступления Лапида в должность премьер-министра Байден упомянул о предстоящем визите в Израиль, на который возлагаются большие надежды по укреплению межгосударственных отношений.

Вступивший в должность премьер-министра Яир Лапид получил поздравление от президента США Джо Байдена: «Поздравляем нового премьер-министра Израиля. Я с нетерпением жду встречи с вами обоими в июле, чтобы отпраздновать нерушимое партнерство между США и Израилем.»

В ответ Лапид поблагодарил его и написал в своем Twitter: «Связи между Израилем и Соединенными Штатами неразрывны. Они основаны на глубоких основах общих ценностей и общего видения будущего. Я с нетерпением жду встречи с вами в Израиле и укрепления уникального союза между нами».

«Курсор» писал, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля.  Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Также мы информировали, что Госсекретарь США Блинкен поздравил Лапида со вступлением в должность. Блинкен от имени правительства США передал поздравления Яиру Лапиду, который занял пост 14-го премьер-министра Израиля, и выразил надежду на тесное сотрудничество.

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Автор материала:
Орли Шендт
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