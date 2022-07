Лапид поблагодарил президента США за поздравление

Вступивший в должность премьер-министра Яир Лапид получил поздравление от президента США Джо Байдена: «Поздравляем нового премьер-министра Израиля. Я с нетерпением жду встречи с вами обоими в июле, чтобы отпраздновать нерушимое партнерство между США и Израилем.»

В ответ Лапид поблагодарил его и написал в своем Twitter: «Связи между Израилем и Соединенными Штатами неразрывны. Они основаны на глубоких основах общих ценностей и общего видения будущего. Я с нетерпением жду встречи с вами в Израиле и укрепления уникального союза между нами».

— יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) July 1, 2022