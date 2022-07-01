Лапид поблагодарил президента США за поздравление

Во время приветственного поздравления в честь вступления Лапида в должность премьер-министра Байден упомянул о предстоящем визите в Израиль, на который возлагаются большие надежды по укреплению межгосударственных отношений.

Вступивший в должность премьер-министра Яир Лапид получил поздравление от президента США Джо Байдена: «Поздравляем нового премьер-министра Израиля. Я с нетерпением жду встречи с вами обоими в июле, чтобы отпраздновать нерушимое партнерство между США и Израилем.»

В ответ Лапид поблагодарил его и написал в своем Twitter: «Связи между Израилем и Соединенными Штатами неразрывны. Они основаны на глубоких основах общих ценностей и общего видения будущего. Я с нетерпением жду встречи с вами в Израиле и укрепления уникального союза между нами».

Thank you, Mr. President. The ties between Israel and the United States are unbreakable. They are based on deep foundations of shared values and a common vision for the future. I look forward to welcoming you to Israel and strengthening the unique alliance between us — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) July 1, 2022

«Курсор» писал, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Также мы информировали, что Госсекретарь США Блинкен поздравил Лапида со вступлением в должность. Блинкен от имени правительства США передал поздравления Яиру Лапиду, который занял пост 14-го премьер-министра Израиля, и выразил надежду на тесное сотрудничество.