Госсекретарь США Блинкен поздравил Лапида со вступлением в должность

Блинкен от имени правительства США передал поздравления Яиру Лапиду, который занял пост 14-го премьер-министра Израиля, и выразил надежду на тесное сотрудничество.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением, в котором приветствовал нового временного премьер-министра Израиля Яира Лапида (Еш Атид).

В заявлении главы Госдепартамента США говорится: «От имени правительства Соединенных Штатов Америки я сердечно поздравляю Яира Лапида со вступлением в должность премьер-министра Израиля».

Блинкен заявил:» Я рассчитываю на продолжение тесного сотрудничества с премьер-министром Лапидом для укрепления всех аспектов прочного американо-израильского партнерства и противодействия общим угрозам».

Также госсекретарь отметил заслуги Беннета: «В то же время я хотел бы выразить признательность уходящему премьер-министру Нафтали Беннету за его руководство на посту премьер-министра Израиля в течение последнего года и поблагодарить его за дальнейшие усилия в качестве заместителя премьер-министра и министра по делам религии».

«Курсор» писал, что Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля. Согласно договоренностям, Лапид официально занял пост премьер-министра. Он намерен оставить свой отличительный след до 1 ноября, дня выборов.

Напомним, что сказал Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе.Президент Израиля встретился с Яиром Лапидом, который вступает на пост премьер-министра Израиля. Герцог отметил прошлые конфликты с Лапидом, однако заявил, что будет поддерживать его.