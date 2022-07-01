Яир Лапид официально стал 14-ым премьер-министром Израиля

Яир Лапид — 14-ый премьер-министр Израиля. Сегодня ночью Лапид наконец получил этот долгожданный пост при очень невыгодных стартовых условиях.

Ему придется управлять своим временным правительством в течение следующих четырех месяцев, когда министры, возглавляющие конкурирующие партии, будут бороться с ним за симпатии избирателей. При том, что это его союзники.

Есть еще противник — лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу и его партия, которые уже достигли рекордов в личных и ультранационалистических подстрекательствах и, вероятно, опустятся еще ниже.

Четыре месяца — это не такой большой срок, и показать ощутимые результаты будет сложно. В течение этого времени Лапид пойдет по пути Беннета в управлении профессиональным и эффективным кабинетом, за одним явным исключением: с поддержкой своей партии. Еш Атид — это хорошо отлаженная машина.

Перед тем, как пожелать ему успеха в новой роли, Лапид заслуживает благодарности граждан Израиля за правительство, которое он создал и поддерживал вместе с Нафтали Беннетом. Несмотря на свои недостатки, это правительство смогло вернуть немного справедливости и государственности, исчезнувших из общественной жизни в эпоху Нетаниягу. Плавная передача власти между ними стала тому подтверждением.

«Курсор» писал, что сказал Герцог — Лапиду: Уверен, что мы будем успешно работать вместе.

Ранее сообщалось, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду.