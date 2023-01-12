Лапид поддержал главу БАГАЦа: Мы будем с ней в этой битве

Лидер Еш Атид Яир Лапид прокомментировал слова председателя Верховного суда Эстер Хают, которая обвинила новое правительство в атаке на правосудие.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Подписываюсь под каждым слово председателя Верховного суда, судьи Эстер Хают. «Демократия — это не только правление большинства, большинство никому не давало открытого чека, чтобы делать то, что им заблагорассудится». Мы будем вместе с ней в борьбе за душу страны и против попытки разрушить израильскую демократию», – написал Лапид.

Политик добавил, что не позволит разрушить демократию Государства Израиль и превратить его «во второсортную страну». Лапид в очередной раз обвинил нового премьер-министра в слабости и сказал, что именно оппозиция защитит нашу страну.

Отметим, что сегодня, 12 января, председатель БАГАЦа Хают обвинила министра юстиции Ярива Левина в подстрекательстве к «безудержной атаке на систему правосудия» из-за его предложений касаемо радикального пересмотра правовой системы и системы правосудия. По ее мнению, новое правительство на самом деле вносит не поправку к судебной система, а разрушает ее, лишает независимости и хочет заставить замолчать.

По ее словам, демократический режим предполагает защиту личности и ее свободы, а также предполагает гарантии, что «правление большинства не станет тиранией большинства». По ее словам, с помощью закона об отмене Кнессет сможет издавать законы, которые будут нарушать основные права человека в нашей стране.

«Курсор» сообщал, что эти многочисленные обвинения уже прокомментировал сам Левин. По его словам, оказалось, что в Государстве Израиль есть «еще одна партия», которая без участия в выборах превознесла себя над Кнессетом и решением народа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.