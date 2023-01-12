Безудержная атака на правосудие: глава БАГАЦа обвиняет правительство

Утверждается, что Кнессет в будущем может нарушать основные права человека в Израиле.

Председатель Верховного суда Эстер Хают обвиняет министра юстиции Ярива Левина в подстрекательстве к «безудержной атаке на систему правосудия» с его предложениями радикально пересмотреть правовую систему и систему правосудия.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Они называют это поправкой к судебной системе. Но я говорю, что это разрушение судебной системы, в которой хотят лишить ее независимости и заставить замолчать. Демократия включает в себя защиту личности и ее свободы и гарантирует, что правление большинства не станет тиранией большинства», — говорит Хают на конференции Израильской ассоциации публичного права.

Она резко критикует предложенный Верховным судом закон об отмене закона, заявляя, что он даст Кнессету разрешение издавать законы, нарушающие основные права человека в Израиле.

«Это нарушение прав человека каждого человека в израильском обществе», — добавляет она.

Ранее мы рассказывали, что сотни юристов протестуют против запланированной судебной реформы.

«Курсор» сообщал, что Лапид обвинил Нетаниягу в том, что тот послал «своих головорезов избивать моих друзей».

Помимо этого Данон сделал заявление о судебной реформе.