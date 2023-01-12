Левин резко ответил на критику главы БАГАЦа: Оказывается, в Израиле есть еще одна партия

Министр юстиции Ярив Левин отвечает на пламенную речь председателя Верховного суда Эстер Хают, в которой она его обвинила в «безудержной атаке на правосудие».

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни«.

«Что-то произошло сегодня вечером. Оказывается, в Израиле есть еще одна партия. Партия, не участвовавшая в выборах, состоявшихся всего два месяца назад, которая поставила себя выше Кнессета, выше решения народа», – заявил Левин.

По словам министра, из уст председателя БАГАЦа прозвучала риторика протестов чернофлаговцев и повестка, сравнивая с призывом сжечь улицы. Он упрекнул Хают в том, что она не придерживается нейтралитета, государственной и правовой позиции, вместо чего подстрекает к проведению протестов.

«Автоматическое воцарение достопочтенного председателя Верховного суда, теми же словами, по словам Яира Лапида и Яира Голана, является лучшим доказательством утраты системы правосудия и необходимости вернуть ее в это место было во времена юридических гигантов Лэндоя и Агранта», – сказал Левин.

Министр утверждает, что не существует реформированных западных демократий, где судья может выбрать себя и вмешаться в основное законодательство, потому что он так захотел. Аналогичным образом в демократических странах, как считает Левин, отсутствуют юрисконсульты, которые стоят выше правительства и принимают за него решения.

Ярив вспомнил о словах Хают о том, что демократия не является сугубо властью большинства, что он нашел важным принципом. Министр добавил, что предложенная им реформа также обязывает обеспечить меньшинства необходимой правовой защитой.

Также реформа, среди всего прочего, включает право БАГАЦа отменять законы квалифицированным большинством голосов и обеспечивает адекватное представительство судей в комитете по отбору судей.

«Но демократия — это не тирания меньшинства, навязывающего свои ценности большинству посредством контроля над правовой системой. Правление судьи противоположно реформированной демократии», – добавил Левин.

По мнению чиновника, благодаря его реформе в Израиль вернется западная демократия, будет обеспечена разнообразная правовая система, отражающая всю нацию и пользующаяся ее доверием. Ярив утверждает, что у него есть обязанность касаемо ведения всестороннего диалога представителями всех слоев народа ради достижения самого сбалансированного и наилучшего результата.

«Курсор» сообщал, что сотни юристов протестуют против запланированной судебной реформы