Лапид поговорил с эмиратским коллегой на фоне напряженности из-за столкновений на Храмовой горе

Министр иностранных дел Лапид поговорил со своим эмиратским коллегой Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном о росте напряженности в комплексе Храмовая гора/Аль-Акса, сообщил представитель министерства иностранных дел.
Во время разговора, который состоялся вчера вечером, два министра иностранных дел обсудили трудности борьбы с антиизраильскими фейковыми новостями в арабском мире и договорились продолжать совместную работу по продвижению религиозной терпимости и мира между Израилем и арабами Ближнего Востока.
Министр иностранных дел Эмиратов также «выразил признательность за усилия Израиля по урегулированию ситуации и выразил понимание трудностей, с которыми сталкивается Израиль на местах», говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля.
Прежде чем обменяться поздравлениями с праздниками Песах и Рамадан, стороны также обсудили важность двусторонних отношений и усилия по их укреплению.
Напомним, что ранее на этой неделе ОАЭ вызвали посланника Израиля для выговора по поводу столкновений в Иерусалиме, что стало первым подобным публичным упреком с тех пор, как две страны нормализовали отношения полтора года назад.