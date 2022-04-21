Лапид поговорил с эмиратским коллегой на фоне напряженности из-за столкновений на Храмовой горе

Во вторник ОАЭ вызвали посла Израиля в Абу-Даби и после этого опубликовали заявление, в котором осудили действия израильской полиции на Храмовой горе.

Министр иностранных дел Лапид поговорил со своим эмиратским коллегой Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном о росте напряженности в комплексе Храмовая гора/Аль-Акса, сообщил представитель министерства иностранных дел.

Во время разговора, который состоялся вчера вечером, два министра иностранных дел обсудили трудности борьбы с антиизраильскими фейковыми новостями в арабском мире и договорились продолжать совместную работу по продвижению религиозной терпимости и мира между Израилем и арабами Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Эмиратов также «выразил признательность за усилия Израиля по урегулированию ситуации и выразил понимание трудностей, с которыми сталкивается Израиль на местах», говорится в заявлении министерства иностранных дел Израиля.

Прежде чем обменяться поздравлениями с праздниками Песах и Рамадан, стороны также обсудили важность двусторонних отношений и усилия по их укреплению.

Напомним, что ранее на этой неделе ОАЭ вызвали посланника Израиля для выговора по поводу столкновений в Иерусалиме, что стало первым подобным публичным упреком с тех пор, как две страны нормализовали отношения полтора года назад.