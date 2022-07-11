Лапид пообещал президенту Египта расследовать дело о захоронениях десятков командос

Египетский президент упомянул о захоронениях командос во время разговора с Лапидом, поскольку СМИ опубликовали эту информацию о сражавшихся с ЦАХАЛом египтянах во время Шестидневной войны.

Премьер-министр Яир Лапид в воскресенье разговаривал с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси и сообщил, что поручил ведомствам изучить сообщения о захоронениях в братской могиле в центре Израиля десятков египетских коммандос, сражавшихся с Израилем во время Шестидневной войны.

В канцелярии Лапида сообщили, что премьер-министр «поручил военному секретарю бригадному генералу Ави Гилю всесторонне изучить этот вопрос».

Лапид и Сисси провели телефонный разговор впервые после вступления премьер-министра в должность.

СМИ представили материал о массовом захоронении около 80 египетских солдат под кибуцем Нахшон.

Солдаты были убиты в бою с войсками ЦАХАЛа во время арабо-израильской войны 1967 года и были похоронены израильскими властями в 20-метровой братской могиле.

Жители близлежащего кибуца обращались с жалобами на зловоние от могилы, но ЦАХАЛ запретил публикацию показаний в СМИ. Сейчас на этом месте находится туристический аттракцион «Мини-Израиль», где представлены копии знаковых зданий по всей стране.

Во время телефонного разговора Сисси и Лапид говорили о региональном значении двусторонних связей в области безопасности между странами, а также о предстоящем визите президента США Джо Байдена на Ближний Восток. Также обсудили необходимость ослабления напряженности в отношениях с палестинцами и пути обеспечения продовольственной безопасности в связи с дефицитом, вызванным войной в Украине.

Израиль и Египет поддерживают тесные связи в сфере безопасности и имеют общие интересы в секторе Газа, а также на Синае и в восточном Средиземноморье. Каир, как и Иерусалим, считает правителей Газы из ХАМАСа серьезной угрозой и ограничил пропускные пункты в анклав и из него.

«Курсор» писал, что Лапид поговорил с президентом Турции Эрдоганом.

Также мы информировали, что Лапид прокомментировал союз Ганца и Саара.