Лапид прокомментировал союз Ганца и Саара

Премьер-министр Израиля заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Ганцом и Сааром после выборов. «Я убежден, что ваши намерения хороши», — заявил Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид приветствует новость о совместном избирательном союзе Бени Ганца и Гидеона Саара в преддверии голосования 1 ноября.

«Я желаю удачи Бени Ганцу и Гидеону Саару», — написал Лапид в Твиттере. «Я убежден, что ваши намерения хороши. Я надеюсь на продолжение сотрудничества с вами от имени граждан Израиля».

На выборах в апреле 2019 года, сентябре 2019 года и марте 2020 года «Еш Атид» Лапида баллотировалась вместе с «сине-белыми» Ганца. Когда Ганц решил войти в правительство бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, партии разделились и с тех пор остаются по отдельности.