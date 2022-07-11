Лапид прокомментировал союз Ганца и Саара

01:15, 11 июля 2022
Политика, Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Израиля заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Ганцом и Сааром после выборов. «Я убежден, что ваши намерения хороши», — заявил Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид приветствует новость о совместном избирательном союзе Бени Ганца и Гидеона Саара в преддверии голосования 1 ноября.

«Я желаю удачи Бени Ганцу и Гидеону Саару», — написал Лапид в Твиттере. «Я убежден, что ваши намерения хороши. Я надеюсь на продолжение сотрудничества с вами от имени граждан Израиля».

На выборах в апреле 2019 года, сентябре 2019 года и марте 2020 года «Еш Атид» Лапида баллотировалась вместе с «сине-белыми» Ганца. Когда Ганц решил войти в правительство бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, партии разделились и с тех пор остаются по отдельности.

Курсор ранее писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.

Также сообщалось, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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