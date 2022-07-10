Лапид поговорил с президентом Турции Эрдоганом

Два лидера подчеркнули, что израильско-турецкие отношения имеют большое значение для безопасности, экономики и стабильности на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Яир Лапид побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом написали на телеграм-канале Израиль по-русски.

Сообщается, что президент Эрдоган поздравил премьер-министра Лапида и пожелал ему успехов в новой роли. Президент также поздравил премьер-министра с весьма успешным визитом в Анкару. Лапид выразил президенту Эрдогану наилучшие пожелания счастливого, мирного и благополучного праздника для всего турецкого народа. Он поблагодарил президента Турции за сотрудничество между странами в предотвращении попыток терактов против израильтян в Турции.

Политики высоко оценили новое соглашение в сфере авиаперевозок и выразили надежду на дальнейшее улучшение двусторонних отношений.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. Яир Голан, который намерен стать лидером партии Мерец, призвал создать союзную партию на левом фланге — объединиться с партией Авода. Однако Мейрав Михаэли выступила против этого.

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