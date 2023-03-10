Лапид представил альтернативный вариант судебной реформы

По словам экс-премьер-министра, «необходимо построить новый фундамент совместной гражданской жизни на этой земле — то есть написать и принять конституцию Израиля».

Лидер оппозиции Яир Лапид представил альтернативу судебной реформе, продвигаемой правительством.

Об этом сообщает Israel Info.

По словам Лапида, «старый общественный договор, скреплявший израильское общество, обветшал и покосился, чтобы остановить сползание к диктатуре и выйти из кризиса, нам необходимо построить новый фундамент совместной гражданской жизни на этой земле — то есть написать и принять конституцию Израиля».

“Для того, чтобы ступить на новый путь, мы должны написать новый общественный договор для Израиля. Вместо спешно проталкиваемого политического переворота, который превратит нас в еще одну провальную ближневосточную диктатуру, нам нужно создать и отстоять позитивное общее видение, внушающее оптимизм и вдохновляющее. Для нас и для следующих поколений», — сказал экс-премьер.

Первой частью новой конституции, по мнению Лапида, должна стать Декларация Независимости.

“К 75-летию Израиля мы должны остановить разрушительный процесс, который идет в эти дни, и рассматривать кризис как возможность сесть вместе и написать свою конституцию”, — призывает лидер оппозиции.

Как сообщал Курсор, на днях президент Ицхак Герцог предложил альтернативный вариант судебной реформы, который вызвал критику со стороны членов партии «Ликуд» и оппозиции.

Предложение президента по изменению реформы включает несколько пунктов. В частности, отменяется возможность преодоления вето БАГАЦ большинством голосов депутатов Кнессета, и БАГАЦ получает право отменять обычные законы. Отменить что-либо из Основных законов сможет только полный состав судей при большинстве голосов (две трети), а Кнессет не сможет утвердить закон, противоречащий этому пункту.

Предлагается сформировать комиссию по назначению судей, которая будет состоять из трех министров, одного депутата от правящей коалиции, двух депутатов от оппозиции, трех судей Верховного суда и двух представителей общественности, которые будут назначаться министром юстиции и Председателем Верховного суда. Это исключит автоматическое большинство у правящей коалиции.

Также проект закрепляет основные гражданские права, которые ранее не были закреплены, включая принцип равенства перед законом, защиту прав граждан независимо от их религии, расы, пола, сексуальной ориентации, физических, психических или умственных ограничений. Кроме того, проект гарантирует свободу слова, свободу совести и вероисповедания.

Помимо этого, Курсор писал о том, что Герцог призвал Кнессет к новому компромиссу по судебной реформе. Новые предложения Герцога касаются процесса отбора судей и принятия основных законов. Он предлагает отменить автоматическое большинство коалиции в комиссии по назначению судей, но не допускать доминирования судейского корпуса.

Вместо этого он предлагает ввести в комиссию компромиссные фигуры «представителей общественности», которые будут назначаться по взаимному согласованию. Такое предложение было выдвинуто президентом после массовых протестов и беспорядков из-за судебной реформы.