Лапид признался, почему не выполнил одно из своих обещаний

Премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал о том, почему он не выполнил обещание сократить число министров до 18.

Об этом политик сообщил в интервью Алексею С. Железнову-Авни.

По словам Лапида, члены партии «Еш Атид» всегда считали и будут считать, что в правительстве не нужно иметь более 18 министров. На коалиционных переговорах это была единственная партия, которая выступала за сокращение количества министров.

«Но, как известно, переговоры строятся на компромиссах. И одним из компромиссов, на которые нам пришлось пойти, чтобы сформировать это правительство, был вопрос о количестве министров. Я хочу подчеркнуть, что мы никогда не меняли своей позиции. Мы не пошли на компромиссы в отношении наших главных принципов и ценностей, но чем-то надо было поступиться», – сказал премьер-министр.

Лапид надеется, что в следующем правительстве число министром сократится. Это может произойти в случае набора партией «Еш Атид» достаточного количества голосов.

Помимо этого, Алексей С. Железнов-Авни спросил у политика, удастся ли в этот раз сформировать более однородное и устойчивое правительство без радикальных политических отличий. Лапид считает, что ответить на этот вопрос своим голосом должны избиратели. По мнению политика, создание как можно более широкого и стабильного правительства непосредственно зависит от размеров партии «Еш Атид».

«Мы не должны забывать, что, несмотря на очень большой разброс мнений в нынешнем правительстве, нам все же удалось сформировать коалицию, в создание которой никто не верил. Мы смогли сделать то, что раз за разом не удавалось Нетаниягу на протяжении четырех выборов», – утверждает премьер-министр.

По мнению Лапида, за короткий срок его правительству продемонстрировало эффективную работу и добилось множество хороших результатов. В частности, он отметил:

принятие государственного бюджета;

проведение реформ по снижению стоимости жизни;

увеличение пособий для слабых слоев населения (пережившие Холокост, пожилые и люди с ограниченными возможностями);

повышение денежного довольствия солдат;

предоставление налоговых льгот работающим родителям ради увеличения их дохода;

отсутствие тотальных карантинов;

помощь частным предпринимателям, пострадавшим от волны «Омикрона».

Ранее Лапид в том же интервью высказался о сделке с Ливаном.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид ответил, когда добровольно уйдет в отставку.