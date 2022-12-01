Серьезные столкновения в Дженине: Лапид сделал важное заявление

«Деятельность ЦАХАЛа, сил безопасности в Дженине является прямым продолжением бескомпромиссной политики по борьбе с терроризмом», — сказал премьер-министр Лапид.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид в четверг утром похвалил силы безопасности за их ночную операцию в Дженине, сопровождавшуюся перестрелкой с палестинскими террористами.

«Активность ЦАХАЛа и сил безопасности сегодня вечером в Дженине является прямым продолжением нашей бескомпромиссной политики в борьбе с терроризмом», — сказал он.

«Два высокопоставленных террориста, которым помешали, — это полевой командир в Дженине и член «Исламского джихада» и высокопоставленный член «Бригад Аль-Акса» в Дженине. Они планировали и осуществяли теракты на израильской территории», — заявил он о ликвидации террористов.

Лапид продолжил: «Именно в эти бурные времена, когда безответственные стороны пытаются втянуть ЦАХАЛ в крайние дебаты и настроить солдат против своих командиров, я хочу выразить свою признательность силам безопасности».

«Это способ борьбы с терроризмом, это способ защитить граждан Израиля. Берегите себя», — заключил Лапид.

Ранее Курсор писал, что подозреваемые в вооруженном терроризме открыли огонь по израильским силам безопасности.

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