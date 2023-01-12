Лапид призвал начальника полиции не применять силу против протестующих

Лидер оппозиции Яир Лапид направляет письмо начальнику полиции Коби Шабтаю с просьбой обеспечить, чтобы полиция не применяла силу против антиправительственных акций протеста, намеченных на вечер субботы.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Письмо лидера Еш Атид появилось после того, как полиция предупредила о возможных беспорядках на массовых митингах в эти выходные, что вызвало обвинения в политизации со стороны протестных групп.

«Эти протестующие — больше всего любят Израиль, и именно так вы должны относиться к ним. Я ожидаю, что вы проинструктируете полицию относиться к ним с уважением и сделать все, чтобы они могли заявлять свои законные протесты», – сказал Лапид.

Лапид попросил Шабтая не использовать водометы и следить за тем, чтобы против демонстрантов не применялась сила. Он говорит, что не будет присутствовать на акции протеста после того, как ему сказали, что ему и лидеру «Лагеря государственников» Бени Ганцу не разрешат выступить перед демонстрантами. Любопытно, что Ганц по-прежнему планирует присутствовать на демонстрации.

Несколько ранее бывший премьер-министр прокомментировал поддержал заявление председателя Верховного суда Эстер Хают, которая обвинила новое правительство в атаке на правосудие. Он сказал, что оппозиционеры будут вместе с председателем «в борьбе за душу страны».

Лапид пообещал, что не позволит уничтожить демократию в нашей страны и превратить ее «во второсортную страну». Также он сказал, что Нетаниягу слаб, а потому именно оппозиции предстоит защищать Израиль от разрушения.

Также «Курсор» сообщал, что Левин резко ответил на критику главы БАГАЦ.