Лапид призвал силы безопасности заниматься «еврейским терроризмом»

Лидер оппозиции и председатель партии «Еш Атид» раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу на фоне беспорядков в Хаваре, а также призвал силы безопасности заниматься «еврейским терроризмом».

Об этом сообщает 7-й канал.

Заседание фракции бывший премьер-министр начал с выражения соболезнования семье Янив в связи убийством в ходе теракта двух молодых братьев Гилеля и Игаля. По его словам, это «огромная рана, которая зияет в сердце Израиля».

Лапид сказал, что система безопасности будет искать террористов и действовать против них решительными методами. Впрочем, не обошлось без критики в адрес действующего премьер-министра.

«Нетаниягу и Ликуд сформировали правительство из людей, которые маршировали и пели «Пусть горит твоя деревня», так что теперь эти люди деревню сожгли. Вместо того, чтобы силы безопасности преследовали убийц Гилеля и Игаля, они должны заниматься еврейским терроризмом. Премьер-министр назвал «анархистами» людей, которые зажгли сигнальную ракету на дороге в Тель-Авиве, никого не подвергая опасности. Как именно он называет сотни еврейских террористов, которые сжигают деревню, где живут женщины, дети и старики, и стреляют в журналистов, выполняющих свою работу?», – заявил он.

По мнению лидера оппозиции, последние события в Израиле характеризуются «полной анархией», потому что у всех членов правительства «свой политика». Он сказал, что спустя несколько месяцев после установления нового правительства число терактов возросло, «террористы поднимают головы, армия растеряна и не понимает кому она подчиняется».

Лапид обвинил новое правительство в потере контроля и не предотвращении терактов. Он добавил, что в нашей стране не будет безопасности и законности, если правительство не разберется «с еврейскими террористами из Хавары жесткой рукой».

Также «Курсор» сообщал, что Лапид заявил о том, что все варианты на столе, чтобы помешать Кнессету стать «северокорейским парламентом».