Лапид: Все варианты на столе, чтобы помешать Кнессету стать «северокорейским парламентом»

Лидер оппозиции говорит, что призыв к 60-дневной остановке судебной реформы правительства не является предварительным условием для переговоров.

Лидер оппозиции Яир Лапид накануне заявил, что «мы ничего не снимаем с обсуждения» в попытке помешать правительству реформировать судебную систему Израиля, по-видимому, отказавшись от предыдущего призыва к правящей коалиции приостановить свое законодательное продвижение на два месяца.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Здесь предпринимается попытка разрушить израильскую демократию, общество и культуру. Люди, которые вчера вышли на улицы, пытаются спасти Государство Израиль, потому что они хотят жить в демократической стране и хотят оставаться одной нацией», — сказал Лапид Армейскому радио на следующий день после того, как восьмую неделю подряд прошли массовые митинги против планов реформы судебной системы.

«Мы делаем вид, что мы все еще действующий парламент и как будто у Кнессета есть правила игры, а они расчленяют страну. Я много раз спрашивал себя, являюсь ли я партнером в каком-то шоу, чтобы они могли рассказать американцам и международным рынкам, что здесь все еще есть демократический Кнессет. Они расчленяют страну, и я не буду участвовать в их выступлениях», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной отставке всех оппозиционных депутатов в знак протеста против далеко идущих судебных изменений, Лапид сказал, что он и другие обсуждают, «что можно сделать, чтобы остановить это безумие».

«Мы рассматриваем все возможности. Мы ничего не убираем со стола, потому что здесь происходит катастрофа», — заявил политик.

«Что вы хотите, чтобы здесь было? Что мы ждем, пока он станет северокорейским парламентом, в котором мы должны аплодировать властям? Они ведут Израиль к гибели», — сказал Лапид.

Лапид настаивал на том, что он не требовал 60-дневной заморозки законодательной инициативы коалиции в качестве условия переговоров, утверждая, что он просто намечал план проведения компромиссных переговоров по предлагаемому капитальному ремонту.

«Если страна меняет [форму] правления, я думаю, уместно посвятить несколько недель размышлениям об этом. Но это не было условием», — сказал он.

«Я всегда буду делать то, что правильно для Государства Израиль. Если это не популярно, то это не популярно, но я был спасен от этой дилеммы, потому что правительство не заинтересовано ни в каком диалоге», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу обвинил оппозицию в лицемерии: Лапид не заставил себя ждать с ответом. Информационная война премьер-министра и лидера «Еш Атид» набирает обороты.

Курсор также сообща, что Лапид заявил, что «мы годами отказывались от израильского флага». По словам бывшего премьер-министра, члены Кнессета от фракции Нетаниягу ушли из «либерального корабля».