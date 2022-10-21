Новые правила въезда для иностранцев в Иудею и Самарию: что изменилось

Правила вступили в силу после того, как Израиль отменил спорный пункт, который требовал, чтобы посетители уведомляли Израиль, если они начинают отношения с палестинцем. Израиль пересмотрел руководящие принципы в прошлом месяце после давления со стороны администрации президента США Джо Байдена и европейских правительств.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Новый свод правил был разработан COGAT, органом Министерства обороны, отвечающим за гражданские дела Палестины, и первоначально включал требование о том, что иностранец, вступающий в отношения с жителем Иудеи и Самарии после пребывания на территории, должен уведомить израильские власти в течение 30 дней после свадьбы или начала совместного проживания — «в зависимости от того, что произойдет раньше».

Правила включали другие меры, которые были поставлены под сомнение, такие как значительное ограничение возможностей иностранцев учиться, работать волонтером или работать в Иудее и Самарии — что нанесло серьезный удар по программам обмена студентами, проводимыми, в частности, Европейским союзом — и предложили квоты для программ академического обмена, которые позволили бы только 150 иностранным профессорам и 100 студентам ежегодно посещать палестинские университеты.

Предложенные квоты вызвали резкую критику со стороны Европейского союза, чья программа обмена Erasmus+ особенно пострадала бы, и Израиль отменил их.

Израиль сохранил руководящие принципы, требующие от владельцев иностранных паспортов, в том числе палестинцев, проживающих за границей, которые планируют посетить Иудею и Самарию (за исключением поселений), подавать заявление на получение визы по крайней мере за 45 дней до прибытия, отменяя прежнюю политику, согласно которой посетители возможность получить визу по прибытии в аэропорт Бен-Гурион. Новые правила также позволяют продлевать визы иностранцев с 90 до 180 дней.

Израиль также согласился — как сообщается, под давлением официальных лиц США — что будет двухлетний испытательный период, в течение которого можно будет внести дополнительные коррективы в правила.

Правила должны были вступить в силу в июле, но были отложены судебными ходатайствами до окончательного вступления в силу в четверг.

В прошлом месяце высокопоставленный чиновник США заявил, что продолжающиеся переговоры с Израилем по поводу долгожданного отказа от виз являются «параллельными, но отдельными путями» от правил COGAT. Тем не менее, некоторые правила COGAT придется изменить, чтобы Израиль выполнил требования взаимности для присоединения к программе безвизового въезда.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ закрывает переходы в районе Шхема из-за угрозы безопасности. По информации ЦАХАЛа, перекрытие блокпостов является превентивной мерой против нападений в периоды повышенной напряженности.

Наша редакция писала, что Израиль опубликовал пересмотренные правила въезда в Иудею и Самарию для иностранных граждан. Официальный представитель США приветствует пересмотр руководящих принципов Министерства обороны Израиля для иностранных граждан.

Напомним, что посол США в Израиле обеспокоен новой политикой безопасности Израиля.