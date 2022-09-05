Посол США в Израиле обеспокоен новой политикой безопасности Израиля

Напряженность между Израилем и США растет из-за политики, проводимой Координатором правительственной деятельности на территориях (COGAT), в соответствии с которой Израиль может ограничить количество иностранных студентов, которым разрешено учиться в академических учреждениях Палестинской автономии, вызвала возмущение в Вашингтон.

В воскресенье посол США в Израиле Том Найдс опубликовал жесткое заявление по поводу новой политики.

«Сегодня COGAT опубликовал свои пересмотренные правила. С февраля посольство США в Иерусалиме, Управление США по делам Палестины и я активно взаимодействуем с правительством Израиля над этим проектом правил — и мы продолжим делать это в течение 45 дней. Вплоть до реализации и в течение двухлетнего пилотного периода», — говорится в заявлении полпреда.

«Меня по-прежнему беспокоят опубликованные протоколы, особенно в отношении роли COGAT в определении того, имеют ли лица, приглашенные палестинскими академическими учреждениями, право въезжать на Западный берег, а также их потенциальное негативное влияние на единство семьи. Важно обеспечить соблюдение всех этих правил. разрабатываются в координации с ключевыми заинтересованными сторонами, включая Палестинскую администрацию», — добавил он.

Посол завершил свое заявление, написав: «Я полностью ожидаю, что правительство Израиля внесет необходимые коррективы в течение пилотного периода, чтобы обеспечить прозрачность, а также справедливое и равное обращение со всеми гражданами США и другими иностранными гражданами, направляющимися на Западный берег».

В последние месяцы давление США на политику Израиля в пользу палестинцев вызывало напряженность в отношениях между двумя странами. В мае сообщалось, что США направили Израилю сообщение с угрозой приостановить усилия по включению Израиля в программу безвизового въезда, если политика COGAT когда-либо вступит в силу.

В июле стало известно, что США оказали давление на Израиль, чтобы тот открыл международный аэропорт Бен-Гурион для арабов Палестинской автономии (ПА), и соглашение, позволяющее им использовать аэропорт Рамон, было компромиссом между сторонами.

Ранее Курсор писали о напряженной ситуации в Иудее и Самарии: в США выступили с заявлением. Соединенные Штаты заявили Израилю, что они обеспокоены эскалацией напряженности в Иудее и Самарии, поскольку израильские военные продолжают пятимесячную операцию, направленную на предотвращение атак палестинских террористов.