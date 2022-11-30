Лапид прокомментировал неожиданный запрос Нетаниягу к канцелярии премьер-министра

Нетаниягу связался с канцелярией и попросил заменить водителей колонны премьер-министра, которые работали под началом Беннета и Лапида.

Премьер-министр Яир Лапид был удивлен, услышав сообщение от Kan, согласно которому председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу связался с канцелярией премьер-министра и попросил заменить водителей колонны премьер-министра, которые работали под руководством Беннета и Лапида.

Нетаниягу действительно имеет право сам назначить личного шофера, но его просьба особенно необычна, поскольку он попросил заменить всех водителей своего кортежа. Это на том основании, что ему нужно, чтобы водители были людьми его веры.

Также сообщается, что Нетаниягу даже представил от своего имени список имен водителей, которых он хотел бы назначить на эту должность.

Лапид призвал Нетаниягу: «Когда я вступил в должность премьер-министра, я познакомился с водителями, которые работают в офисе, некоторые из них годами, некоторые более двадцати лет. Хорошие люди, профессиональные».

«Сегодня было объявлено, что офис Нетаниягу требует заменить «всех, кто работал с Лапидом». Вот так, без объяснений, без причины. Профессионалы, которые не сделали ничего плохого, внезапно вычеркиваются, их условия будут хуже. Возможно, их уволят. Насколько легко причинить людям боль и почему? Что они сделали не так? Биби, не делай этого. Это неуместно», — сказал Лапид Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу обратился с необычным запросом к канцелярии премьер-министра — СМИ.