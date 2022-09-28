Лапид прокомментировал операцию ЦАХАЛа в Дженине

Премьер-министр рассказал об успехах сил безопасности во время антитеррористической операции в Дженине и ликвидации дома боевика, стрелявшего в жителей Тель-Авива.

В рамках сегодняшней операции в Дженине силами безопасности были ликвидированы террористы: солдаты окружили дом, принадлежащий семье боевика, который в начале этого года устроил смертоносную стрельбу в Тель-Авиве.

Премьер-министр Яир Лапид рассказал о сегодняшних событиях в Дженине: «Силы безопасности действовали сегодня утром решительно, чтобы арестовать ряд террористов, причастных к планированию терактов с целью убийства израильтян».

Также он сообщил: «В том числе убит брат террориста, устроившего стрельбу в Дизенгофе. Террористы планировали продолжить путь крови и смерти. В ходе операции по нашим силам был открыт огонь, и при быстрой и точной реакции террористы были сорваны».

Лапид также добавил, что «силы действовали решительно и с максимальной точностью благодаря высококачественной разведке и оперативным возможностям Армии обороны Израиля, МАГАВ и ШАБАК. Мы не остановимся и без колебаний будем действовать против любого, кто попытается поднять руку на граждан Израиля и силы безопасности».

Ранее Курсор писал о столкновениях в Дженине: в сети показали последствия попадания противотанковой ракеты в дом. На кадрах, опубликованных палестинскими СМИ, видно, как дым поднимается из здания в Дженине после того, как израильские войска, как сообщили палестинские СМИ, выпустили по нему небольшие ракеты, что является частью военной тактики.