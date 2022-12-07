Лапид проведет экстренное совещание из-за ситуации с COVID-19

19:38, Сегодня
Новости Израиля, Общество
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Фото: Томер Нойберг

В стране продолжает увеличиваться количество новых пациентов с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция никуда не исчезла, а в связи с началом зимнего сезона начала набирать обороты. Во многих странах наблюдаются вспышки заболевания, в частности в Израиле. В связи с увеличением количества новых пациентов с COVID-19, уходящий премьер-министр Яир Лапид, проведет экстренное совещание. 

Об этом сообщает Times of Israel. 

Заседание состоится завтра, 8 декабря. На нем будет обсуждаться ситуация, связанная с новыми случаями заражения в стране. 

Согласно данным минздрава, накануне было подтверждено 1615 новых случаев коронавирусной инфекции. Средний суточный показатель в последнее время — 1602 случая.  Неделю назад средний показатель составлял 1515 случаев в день, а месяц назад — 904. 

«Курсор» писал ранее, что глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка заявил, что, к сожалению, как и ожидалось, заболеваемость коронавирусом и число тяжелобольных в израильских больницах растут. Он добавил, что вирус, который в настоящее время существует в нашей среде, принадлежит к семейству Omicron. 

Еще мы писали, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться во всем мире, поэтому граждан просят предпринимать меры защиты, в частности проходить вакцинацию. Но многие люди боятся делать прививку, и как показали результаты нового исследования, это увеличивает вероятность появления побочных эффектов после применения вакцины.

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