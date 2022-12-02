Израиль может столкнуться с новой волной COVID-19

Значительный рост числа серьезных случаев COVID-19 в Израиле за последнюю неделю может только ухудшиться в зимний период.

Данные Минздрава показывают значительный рост числа тяжелобольных пациентов с COVID-19. Только за последнюю неделю число тяжелобольных госпитализированных пациентов увеличилось на 41%. В общей сложности 11 846 израильтян умерли от COVID-19 с момента вспышки нового коронавируса.

Несмотря на то, что на дворе декабрь, зима с низкими температурами и дождями еще не наступила. Когда это произойдет, ожидается, что число инфекций COVID-19 в сочетании с инфекциями гриппа, которые изначально имеют схожие симптомы, возрастет еще больше.

Министерство призвало израильтян всех возрастов от шести месяцев до совершеннолетия сделать прививку от гриппа; люди старше 65 лет и лица любого возраста с хроническими заболеваниями и слабой иммунной системой должны пройти новую ревакцинацию от Омикрона в своей клинике фонда здравоохранения.

Глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Салман Зарка заявил, что, к сожалению, как и ожидалось, заболеваемость коронавирусом и число тяжелобольных в больницах растут: «Если примерно месяц назад в больницы ежедневно поступали от трех до пяти новых тяжелых больных, то на этой неделе их число увеличилось примерно до 20. Это явное свидетельство того, что ущерб, причиняемый вирусом, увеличивается. Нет никаких сомнений в том, что мы должны быть более осторожными и готовыми к этим заболеваниям».

Зарка добавил, что при росте заражения важно получить лучшую защиту, а это вакцинация, ношение маски, когда вы находитесь в закрытом месте, например, в автобусе, поезде, самолете или в супермаркете. По его словам, этот рост свидетельствует о том, что мы стоим на пороге волны заболеваемости COVID-19 и гриппом. Он добавил, что вирус, который в настоящее время существует в нашей среде, принадлежит к семейству Omicron.

«Раньше мы говорили о BA5, а сегодня есть больше BQ, которые также принадлежат к семейству Omicron. Я поздравляю 280 000 человек, которые уже приняли мудрое решение и получили прививку новым бустером, тем самым улучшив свою защиту от этих заболеваний. Поскольку она доступна не во всех общественных клиниках, запишитесь на прием там, где можно сделать прививку. Он подходит для лиц в возрасте 12 лет и старше, у которых прошло три месяца или более после предыдущей дозы вакцины или после выздоровления», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что в Израиле выяснили, насколько безопасна четвертая прививка от COVID-19. В северном полушарии начинается зима и ожидается всплеск случаев заболевания COVID-19, работники здравоохранения во многих странах сталкиваются с тем, чтобы заставить людей делать бустеры вакцины против коронавируса.

Сообщалось, что в Израиле начали вакцинировать препаратами, адаптированными к Omicron. Органы здравоохранения рекомендуют людям в возрасте 65 лет и старше получать вакцину вместе с другими группами риска.

Также ученые выяснили, почему так мало израильских детей привиты от COVID-19. Новое исследование выявило некоторые причины, объясняющие низкий уровень вакцинации среди этой возрастной группы.

Израиль предложит вакцину против коронавируса без мРНК. Минздрав Израиля объявило, что теперь оно предложит альтернативу тем, кто не может или не хочет получать мРНК-вакцину Covid.

Напомним, что Израиль готовится к объединенной волне гриппа и COVID-19: какие меры предпринимает Минздрав.