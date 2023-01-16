Лапид рассказал, почему не пришел на антиправительственную демонстрацию

Лидер оппозиции также обвинил Нетаниягу в том, что тот скрывал от избирателей планы по радикальным изменениям в судебной системе.

Лидер оппозиции Яир Лапид не принимал участия в многотысячной антиправительственной демонстрации в Тель-Авиве, поскольку «это было согласовано с организаторами акции».

Об соответствующем заявлении главы партии «Еш Атид» сообщает портал Детали.

По словам Лапида, организаторы протеста «не хотели делать демонстрацию политической».

Также политик обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что тот скрывал от избирателей планы по радикальным изменениям в судебной системе.

«Биньямин Нетаниягу заявил вчера, что миллионы людей проголосовали за судебную реформу, которую они предлагают. Это ложь слабого человека, пытающегося обмануть своих избирателей», — сказал Лапид на заседании своей фракции.

Кроме того, Лапид пообещал, что массовая акция протеста, собравшая 80 тысяч человек в субботу Тель-Авиве, — «это только начало».

«В субботу вечером десятки тысяч хороших израильтян, патриотов, любящих свою страну, вышли на улицы в знак протеста против убийства демократии. И это только начало протеста. Нас не остановят разговорами о «бунте» или угрозами арестов», — подчеркнукл лидер оппозиции.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, тысячи людей с флагами и зонтами собрались в Тель-Авиве на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.

Позже антиправительственная демонстрация продолжилась факельным шествием.

Ранее мы писали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Также Курсор информировал о том, что тысячи активистов левых сил в субботу, 7 января, собрались у театра Габима на марш против нового правительства. Организаторы акции из движения «Стоим вместе» заявили, что «экстремистские и опасные элементы во вновь созданном правительстве уже планируют, как навредить всем нам».