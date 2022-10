Лапид резко осудил российские атаки по украинским городам

Премьер-министр Яир Лапид резко и решительно осудил террористические атаки армии рф*, которые были нацелены сегодня, 10 октября, практически по всем украинским городам.

Об этом премьер-министр написал в Twitter.

I strongly condemn the Russian attacks on the civilian population in Kyiv and other cities across Ukraine. I send our sincere condolences to the families of the victims and the Ukrainian people.

— יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) October 10, 2022