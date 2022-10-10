Лапид резко осудил российские атаки по украинским городам

«Я решительно осуждаю атаку россии на мирное население в Киеве и других городах Украины», — заявил в Твиттере премьер-министр Яир Лапид.

Премьер-министр Яир Лапид резко и решительно осудил террористические атаки армии рф*, которые были нацелены сегодня, 10 октября, практически по всем украинским городам.

Об этом премьер-министр написал в Twitter.

I strongly condemn the Russian attacks on the civilian population in Kyiv and other cities across Ukraine. I send our sincere condolences to the families of the victims and the Ukrainian people. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) October 10, 2022

В результате российских ракетных обстрелов и авиударов были повреждены мирные цели: жилые дома, детские сады, объекты гражданской инфраструктуры. Как заявил путин после разрушения Крымского моста (стратегического объекта — прим. редакции), Украина совершила теракт, поэтому он санкционировал убийства мирного населения.

Только в столице Украины, Киеве, по информации мэра Кличко, повреждено 45 жилых домов, 3 школы, 1 детский сад, 6 культурных центров, 5 медицинских заведений и многое другое.

Ранее «Курсор» писал, что россия с самого утра понедельника наносит массированные ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно. СМИ и множество Телеграм-каналов сообщают о взрывах в Житомире, Хмельницком, Обухове Киевской области, Львове, новых взрывах в Киеве и Днепре и Днепропетровской области. В некоторых городах пропали свет и/или вода.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!