Лапид резко отреагировал на решение Аль-Джазиры подать иск против ЦАХАЛа в Гааге

Премьер-министр Лапид сказал: «Никто, и меньше всего «Аль-Джазира», не будет проповедовать нам мораль».

Уходящий премьер-министр Яир Лапид отреагировал на новость о том, что медиа-сеть «Аль-Джазира» планирует подать иск против Израиля в Международный уголовный суд в Гааге в связи с убийством журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле.

«Никто не будет расследовать действия солдат ЦАХАЛа, и никто не будет проповедовать нам мораль, и меньше всего «Аль-Джазира», — сказал Лапид.

Напомним, что во вторник утром медиа-сеть «Аль-Джазира» объявила, что намерена подать уголовную жалобу в Международный уголовный суд в Гааге против Государства Израиль, сославшись на смерть одной из своих журналисток, Ширин Абу Акле.

Ожидается, что петиция будет подана позже во вторник, обвиняя «израильские оккупационные силы» в преднамеренном убийстве Абу Акле, гражданинки США, в мае.

Абу Акле была смертельно ранен во время репортажа о перестрелке между террористами «Исламского джихада» и израильскими солдатами в городе Дженин на севере Самарии.

Внутреннее расследование ЦАХАЛа, а также судебно-медицинская экспертиза, проведенная США и Израилем в отношении пули, убившей Абу Акле, не смогли установить, был ли смертельный снаряд выпущен израильским солдатом или террористом «Исламского джихада». Израиль признал большую вероятность того, что журналистка была случайно застрелена солдатом ЦАХАЛа.

Ранее Курсор писал, что Лапид обратился с призывом к членам партии Ликуд.