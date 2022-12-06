«Нетаниягу уже знает, что совершил серьезную ошибку»: Лапид обратился с призывом к членам партии Ликуд

“Мы выведем людей на улицы. Потому что мы боремся за будущее наших детей», — сказал Лапид.

Яир Лапид выступил с речью на заседании фракции 6 декабря и обратился к членам партии Ликуд:

«Биньямин Нетаниягу уже знает, что совершил серьезную ошибку, когда отдал Ави Маозу контроль над образовательными программами в школах. Он просто не может отказаться, потому что он слаб, и его партнеры поняли, что могут его шантажировать из-за его судебных тяжб.

Поэтому я обращаюсь сейчас к Ликуду, потому что там все еще есть люди с национальной ответственностью. Я призываю их — отмените соглашение с Маозом. Вы не можете сделать такого с израильскими детьми и с их родителями. Вы сделали ошибку, вы признаете, что сделали ошибку — так исправьте ее.

Нельзя давать 2 миллиарда шекелей и доступ к каждому ребенку в Израиле опасному и темному расисту, который попытается привить им ненависть к женщинам и ЛГБТ, к светским и традиционалистам.

Десятки местных властей уже заявили, что не будут сотрудничать с Ави Маозом. Сотни директоров школ не будут с ним сотрудничать. Мы им поможем, потому что они полностью правы. Нельзя иметь с ним дела.

Нетаниягу заявил на этой неделе, что тот факт, что я призываю глав властей не сотрудничать с Маозом, является мятежом. Бесстыдству этого человека нет предела. Г-н Нетаниягу, это вы называете подстрекательством к мятежу? А как вы тогда назовете то, что вы совершали здесь в течение последних трех лет?

Как вы называете то, когда, стоя на ступеньках здания суда, угрожали судьям как последний преступник? Как вы называете то, что вы послали жестокие банды, чтобы преследовать детей депутатов кнессета и избивать протестующих на мостах? Как вы называете то, что вы создали финансируемую из-за рубежа ядовитую машинупропаганды, которая только подстрекает и распространяет ложь?

Вы придумали новый трюк: вам позволено все, выразваливайте страну изнутри, но любой протест против вас — это мятеж. Если вы думаете, что то, что я говорил последние несколько дней, является крамольным, у меня есть для вас новости — вы еще ничего не видели. Я только начал.

Мы не фраеры. Мы здесь не только для того, чтобы платить налоги и отправлять детей в армию. Большинство людей против такого поведения, в том числе и ликудники. Нетаниягу дает ключи от страны Моазу, Бен-Гвиру и Смотричу.

Мы здесь, и мы будем бороться с правительством хаоса. Мы выведем людей на улицы. Потому что мы боремся за будущее наших детей».

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