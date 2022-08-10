Стало известно о реакции Лапида на строительные работы вокруг его дома в Тель-Авиве

Премьер-министр Яир Лапид приказал прекратить работы вокруг своего частного дома в Тель-Авиве после того, как сегодня утром появилась новость о том, что ШАБАК создает объекты безопасности вокруг его недвижимости.
Премьер-министр Лапид дал понять, что не одобряет строительство объектов безопасности на открытых общественных местах вокруг своего дома, сообщают ивритоязычные СМИ.
Напомним, сегодня утром было объявлено, что в рамках работ возле дома премьер-министра Яира Лапида в Тель-Авиве ШАБАК планирует построить «объекты безопасности» и что соседей Лапида сообщили об этих планах.
Следует отметить, что запланированные работы более ограничены по объему, чем те, которые проводились в доме предшественника Лапида Нафтали Беннета в Раанане.