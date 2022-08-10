Стало известно о реакции Лапида на строительные работы вокруг его дома в Тель-Авиве

11:49, Сегодня
Новости Израиля
яир лапид фото
Фото: Tomer Neuberg/Flash90

Премьер-министр Лапид дал понять, что не одобряет строительство объектов безопасности на открытых площадках вокруг своего дома.

Премьер-министр Яир Лапид приказал прекратить работы вокруг своего частного дома в Тель-Авиве после того, как сегодня утром появилась новость о том, что ШАБАК создает объекты безопасности вокруг его недвижимости.

Премьер-министр Лапид дал понять, что не одобряет строительство объектов безопасности на открытых общественных местах вокруг своего дома, сообщают ивритоязычные СМИ.

Напомним, сегодня утром было объявлено, что в рамках работ возле дома премьер-министра Яира Лапида в Тель-Авиве ШАБАК планирует построить «объекты безопасности» и что соседей Лапида сообщили об этих планах.

Следует отметить, что запланированные работы более ограничены по объему, чем те, которые проводились в доме предшественника Лапида Нафтали Беннета в Раанане.

Министр Меир Коэн отреагировал на публикацию СМИ: «Лапид лично контролирует работы, чтобы не было фарса и чтобы объекты не мешали соседям, а если и побеспокоят, то по минимуму».

В канцелярии премьер-министра заявили, что «все меры безопасности, которые размещаются или устанавливаются, носят временный характер и не нарушают общественный порядок», и что «процессы упорядочены и проходят соответствующие согласования».

Напомним, что российское посольство в Египте раскритиковало Лапида за апрельский твит, в котором нынешний премьер-министр назвал резню мирных жителей в Буче «военным преступлением».

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Автор материала:
Ирен Давид
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