Россия обрушилась на Лапида с новой критикой

Посольство россии в Египте возмущено апрельским твитом, в котором нынешний премьер-министр назвал резню мирных жителей в Буче «военным преступлением».

Посольство россии* в Египте во вторник обрушилось с критикой на премьер-министра Яира Лапида.

В заявлении, размещенном в своих аккаунтах в социальных сетях, российское представительство опубликовало скриншот твита, опубликованного Лапидом в апреле, об убийстве мирных жителей в украинском городе Буча.

«Преднамеренное причинение вреда гражданскому населению — это военное преступление, и я решительно его осуждаю», — говорится в апрельском твите Лапида, который в то время был главным дипломатом Израиля, но не премьер-министром. Он открыто обвинил Россию в военных преступлениях.

Твит, по-видимому, вызвал раздражение у россии, которая отрицает ответственность за убийства в Буче и утверждает, что они были инсценированы. Российские войска также обвиняются в других зверствах после вторжения в Украину 24 февраля.

В заявлении во вторник российское посольство в Каире попыталось противопоставить апрельский твит Лапида его призывам атаковать сектор Газа.

«Разве это не двойные стандарты и пренебрежение и неуважение к жизням палестинцев?» — заявило посольство.

«Курсор» писал ранее, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко отправил свою армию на сбор урожая, чтобы она не воевала в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!