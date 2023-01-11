Лапид резко раскритиковал президента Герцога

Бывший премьер-министр Яир Лапид критикует президента Ицхака Герцога и утверждает, что его заявления относительно планируемой реформы судебной системы имеют слишком слабый характер.

Об этом он сообщил в интервью 13-му каналу.

«Президенты всегда говорят что-то невнятное, пора бы и президенту сказать, что если будет атака на израильскую демократию ‒ тогда не все одинаковые», — заявил Лапидю

Он отверг призыв бывшего депутата Кнессета Яира Голана к гражданским беспорядкам и заявил, что тот, кто разжег огонь споров, на самом деле является премьер-министром Нетаниягу.

«Мы все против призыва Яира Голана ‒ он уже вне Кнессета. Мы будем работать на улицах, в Кнессете и в судах ‒ мы проведем кампанию, и это будет непросто. Пусть Нетаниягу успокоит свой народ, который сказал, что я и Бени Ганц должны быть арестованы за государственную измену, потому что мы выступаем против правительства. Это то, что делают недемократические правительства во всем мире», — добавил он.

Лапид также высказался о Яриве Левина и реформе, которую тот представил. По его мнению, новый спикер Кнессета хочет отменить демократию и свергнуть судебную систему, чего он «никогда не скрывал».

По словам лидера Еш Атид, он и Ганц не приедут на массовую демонстрацию в субботу вечером в Тель-Авиве по просьбе организаторов, но вместо них приедут «все наши члены Кнессета и мои дети». Он также призвал всех израильтян выйти на демонстрацию.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу и Смотрич представили план снижения стоимости жизни.