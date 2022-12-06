Лапид сделал заявление о будущем системы образования

Будущий министр образования точно не будет отвечать за государственное религиозное образование.

Об этом во вторник, 6 декабря, на чрезвычайной конференции в защиту израильской системы образования заявил уходящий премьер-министр Яир Лапид, сообщает пресс-служба партии «Еш Атид».

«Оно (религиозное образование — прим. ред.) было передано Смотричу. Он не будет отвечать за внешние образовательные программы, потому что они переданы Ави Маозу и раввину Тао. Он не будет отвечать за районные клубы, потому что это было передано Дери, также он не будет нести ответственность за еврейскую культуру, потому что этот отдел был передан Орит Струк. Он не будет заниматься ультраортодоксальным образованием, потому что оно было передано ультраортодоксам. Он не будет отвечать даже за назначения в совет учителей, потому что и он был отдан Смотричу», — заявил Лапид.

По его словам, следующий министр образования Государства Израиль «не будет управлять системой образования».

«Они развалили ее на части по своим причинам. Нетаниягу так слаб, так зависим от них, что любой, кто чего-то хотел, тут же это получал. В их глазах нет ничего святого. Ни ЦАХАЛ, ни правопорядок, ни образование израильских детей. Образование наших детей их не интересует. Во всех этих странных и безумных переговорах никто, ни один человек во всей этой коалиции не встал и не сказал простую фразу: я хочу быть министром образования. Никто из них не сказал, что его мечтой было дать образование детям Израиля, чтобы сформировать их будущее», — сказал уходящий премьер-министр.

Лапид также считает, что должность министра образования – это «большой кропотливый труд, результат которого можно будет увидеть только через несколько лет, когда наши дети и внуки закончат начальную и среднюю школу, университет или колледж».

«Им это настолько неинтересно, что они превратили образование наших детей в очередной раунд позорной сумасшедшей раздачи должностей нового правительства. Они разрывают Министерство образования на части и вымогают их у Нетаниягу в ходе коалиционных переговоров», — констатировал Лапид.

Как сообщал Курсор, уходящий премьер-министр Яир Лапид направил «открытое письмо» всем мэрам и советам Израиля и призвал не сотрудничать с подразделением внешних программ в министерстве образования, которое передано председателю партии Ноам.

Также Курсор информировал о том, что назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал Яира Лапида, заявив, что он поднимает бунт армейских офицеров и мэров против новой власти. Это произошло после того, как Лапид призвал глав органов власти не сотрудничать с правительством из-за его сделки с председателем партии «Ноам» Ави Маозом.