Лапид сделал заявление в связи с терактом в центре Стамбула

По словам действующего премьер-министра, Израиль и Турция вместе продолжают вести борьбу с терроризмом.

Премьер-министр Яир Лапид выраждает соболезнования турецкому народу в связи с терактом, произошедшим сегодня, 13 ноября, в центре Стамбула.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Я хотел бы от имени народа Израиля выразить искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецкому народу в связи с ужасной террористической атакой, которая произошла сегодня в Стамбуле. Наши страны вместе продолжают вести борьбу с терроризмом», — написал Лапид.

Как сообщал Курсор, шесть человек погибли днем ​​в воскресенье, 13 ноября, в результате взрыва, произошедшего на бульваре Истикляль, одной из центральных улиц столицы Стамбула — в районе площади Таксим.

Взрыв произошел в час-пик в районе, считающемся особо популярным у туристов и местных жителей. На месте взрыва произошли серьезные разрушения.

Также Курсор писал о том, что, по словам президента Турции Эрдогана, сегодняшний взрыв в Стамбуле был террористическим актом. Он также отметил, что есть признаки того, что к этому теракту причастна женщина. Продолжается изучение камер наблюдения.

Ранее Курсор информировал о том, что в середине октября на шахте в провинции Бартин на севере Турции произошел взрыв, в результате которого погибло более 40 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил место Амасра, где произошла трагедия. Он подчеркнул, что любая халатность будет наказана.