Лапид: Сегодня Израиль проголосует за решение осудить Россию на Генассамблее ООН

Лапид заявил, что Израиль будет частью глобальных усилий по оказанию помощи народу Украины. «Это наш моральный и этический долг», — добавил он.

Глава МИД Яир Лапид выступил на брифинге и заявил, что сегодня Израиль проголосует за решение осудить Россию на Генассамблее ООН.

«Израиль будет частью глобальных усилий по оказанию помощи народу Украины. Это наш моральный и этический долг», — добавил Лапид. «Сегодня и завтра гуманитарная помощь отправится в Украину тремя самолетами. Израиль был и будет на правильной стороне истории, однако и наши американские партнеры понимают наши трудности», — продолжил глава МИД.

Он также добавил, что «4 тысячи израильтян уже покинули Украину с помощью МИД, но 180 тысяч имеют право на возвращение. «Все делается для того, чтобы не оставить ни одного израильтянина и еврея. Это наше обязательство», — заключил Лапид.

Напомним, что ранее «Курсор» писал, что украинские евреи пекут мацу к Песаху, несмотря на войну.

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