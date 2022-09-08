Лапид сообщил, что ШАБАК предотвратил в 2022 году сотни нападений, среди которых теракты смертников

Премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал, что в этом году службе внутренней безопасности и контрразведки Израиля ШАБАК удалось предотвратить множество террористических атак.

Лапид это заявил в северной штаб-квартире Шин Бет в Тель-Авиве 8 сентября, в четверг, во время церемонии награждения агентов организации ШАБАК, отличившихся в разведывательных операциях в 2021 году. Там собрались агенты и сотрудники упоминаемой службы, а также другие разведывательные и оборонные ведомства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Шин Бет предотвратила сотни нападений с начала года. Стрельба, взрывчатые вещества, смертники (террористы – ред.) и похищения людей. Вы работаете не со статической реальностью, а с меняющейся реальностью», – заявил Лапид.

В канцелярии премьер-министра рассказали, что семь операций отметили во время церемонии за «превосходство, новаторство, профессионализм, выдающееся творчество, планирование, профессиональное и безупречное исполнение». Их результат «внес огромный вклад» в достижения ШАБАКа.

«Разведывательные организации со всего мира регулярно приезжают сюда, чтобы узнать у израильской ШАБАК, как бороться с терроризмом и угрозами, с которыми не сталкивается ни одна западная страна. Передовые технологии, которые разрабатываются в службе, позволяют Государству Израиль всегда быть на шаг впереди врага», – добавил Лапид.

Помимо этого, награжденных похвалил глава Шин Бет Ронен Бар.

«В результате этих и других операций нам удается бороться с невообразимыми объемами терроризма. Благодаря проектам и операциям мы будем знать, как лучше справляться с новыми угрозами терроризма и шпионажа. За операциями и проектами стоят планирование, технологии и процессы, но, прежде всего, отличные люди, целеустремленные и полные идей, и именно они заслуживают признательности», – сказал он.

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