В Израиле появилась школа подготовки призывников для службы в разведке

Школа предармейской подготовки будет действовать в квартале Рамон Беэр-Шевы, там будут обучать более 1000 молодых парней.

Армия обороны Израиля заявила об открытии новой предармейской школы подготовки к службе в разведывательных частях и в частях кибертехнологий ЦАХАЛа. Она будет функционировать в квартале Рамон Беэр-Шевы.

Об этом сообщает INN.

На торжественной церемонии открытии школы присутствовал начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави, а также глава службы военной разведки (АМАН) генерал-майор Аарон Халива и другие высокопоставленные офицеры.

Известно, что на новой базе проходить предармейскиую подготовку будут более 1000 парней, большинство из них курсанты, которых готовят к службе в разведывательных подразделениях ЦАХАЛа. Ранее они проходили подготовку на базах в центре страны.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ назначил подполковника Ярден Шукрон Ифра возглавляющей батальоном «Шахар», который помогает гражданскому населению во время войны и стихийных бедствий.

Еще мы писали, что Армия обороны Израиля также признала необходимость улучшения медицинского обслуживания военнослужащих в Иудее и Самарии и к 2023 году установит удаленные медицинские специализированные комплексы для войск для телемедицины.

Напомним, ЦАХАЛ обнародовал никогда ранее не публиковавшийся документ от 2002 года, в которому Управление военной разведки предупреждает о начала реализации ядерной программы Сирии.