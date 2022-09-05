Лапид вновь раскритиковал Нетаниягу: что он сказал

Премьер-министр Израиля Яир Лапид резко раскритиковал главу оппозиции и экс-премьера Биньямина Нетаниягу, потому что тот хочет разрушить систему правосудия «по личным соображениям».

Лапид выступил с этим заявлением 5 сентября, в понедельник, во время заседания законодательной комиссии Кнессета. Премьер считает, что его предшественник совершает попытки разрушения системы правосудия сугубо по личным причинам. Также он назвал метод действия Нетаниягу и его людей «рабочим планом», благодаря которому хотят подавить систему правосудия.

Об этом сообщает издание «Детали«.

По словам Лапида, у него «нет проблем с критикой» и по большей части он соглашается с критикой судебного активизма. Однако, он призывает не предаваться заблуждениям по этому поводу.

«Это критика по личным соображениям, а не намерение исправить систему к лучшему», – сказал он и добавил, что его правительство согласится на проведение реформ, когда будет знать, что те «не предназначены для уклонения от правосудия».

Помимо этого, премьер-министр затронул различные нападки в адрес судебных и правоохранительных органов от приближенных Нетаниягу.

«Когда премьер-министр заявляет в суде, что полиция, прокуратура и СМИ пытаются совершить государственный переворот, о чем должны думать люди? О чем они должны думать, когда Дуди Амсалем, кандидат в министры юстиции, и ни на минуту не думайте, что эта кандидатура несерьезна, говорит, что председатель Верховного суда пьяница?», – заявил Лапид.

По словам председателя Верховного суда Эстер Хают, судебная система в период выборов чаще становится жертвой атак, которые используют для «получения политической выгоды». Она призывает не привлекать к политическим играм судебную власть, потому что «не существует правых или левых судей».

Ранее Лапид выступил с новой критикой в адрес Нетаниягу в контексте разговора о ядерной сделки.

Также «Курсор» сообщал, что, согласно опросу, Лапид выигрывает у Нетаниягу.